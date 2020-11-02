متحدث "الوزراء": التزام المواطنين بإجراءات مكافحة كورونا يجنبنا قرارات صعبة
(مصراوي):
قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية سيجنب الحكومة اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي": "لو الأمور انزلقت إلى زيادة إصابات كورونا سنضطر إلى اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة".
وتابع بأن قرارات الإغلاق تضر بالنشاط الاقتصادي ومن ثم تعرض الكثير من الأنشطة التجارية التي تعرض أصحابها والعاملين فيها إلى الضرر البالغ، لذلك يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأوضح: "عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة هو سلوك مرفوض في ظل الظروف الحالية حفاظًا على صحتهم وصحة الآخرين"، مؤكدًا أنه تم مضاعفة كميات الأدوية الخاصة بكورونا وهناك احتياطي استراتيجي لتجنب حدوث أي نقص في الدواء.
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