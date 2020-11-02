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طبيب بـ"المصل واللقاح": السيطرة على كورونا في يد الناس وليس الدولة

05:58 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
طبيب بـ"المصل واللقاح": السيطرة على كورونا في يد الناس وليس الدولة

فيروس كورونا

(مصراوي):

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، المواطنين من إهمال الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، مؤكدًا أن انتشار الفيروس وزيادة الإصابات في مصر في "أيدي الناس" وليس الدولة.

وأوضح خلال حديثه بقناة "DMC" أن فصل الشتاء يشهد انتشار الفيروسات التنفسية مثل الأنفلونزا وكورونا.

وشدد على أن ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي هما السبيلين الوحيدين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وضمان عدم انتشار الوباء في مصر.

فيروس كورونا الأنفلونزا أمجد الحداد

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