"مفيش حد هياخد شقة ويقفلها".. الإسكان تحذر مخالفي مشروعات محدودي الدخل

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه تتم مراقبة معدلات الإشغال في المدن الجديدة بهدف التأكد من الخدمات التي تقدم إلى المواطنيبن، وهل هذه الخدمات تكفي احتياجاتهم أم يتم تنفيذ مشروعات جديدة لهم؟.

وأضافت في تصريحات لها، الاثنين، أن لجان المراقبة التابعة للصندوق وأجهزة المدن تتأكد أيضًا من أن الحاجز يشغل الوحدة ولم يحصل عليها بهدف الاستثمار، لافتةً إلى أن أي حاجز يحصل على وحدة ولم يشغلها سيتم تحرير محضر ضده، معقبةً: "مفيش حد هيحصل على شقة ويقفلها".

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: "تم تحرير 2400 محضر خلال الشهرين الماضيين في مشروع الإسكان الاجتماعي، ومستمرون في مراقبة المشروع، هذه شقق للسكن وتم دعمها من قِبل الدولة بهدف السكن"، قائلةً: "اللي مش محتاجها يسيبها لحد تاني محتاج".

وبدأت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في بيع كراسات شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات، أمس الأحد، الموافق 1 نوفمبر المقبل لمتحدي الإعاقة، و9 نوفمبر لكل المواطنين، على أن يستمر التقديم حتى يوم 7 ديسمبر المقبل.

شقق الإسكان الاجتماعي والموجهة لمحدودي الدخل يتم طرح مساحتين منها، الأولى 75 مترًا، غرفتان وصالة ومطبخ وحمام، والثانية 90 مترًا، 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، كما يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيبات بعد 36 شهرًا.

ويتم شراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز والتي تبداء من 12.5 ألف للوحدة الـ75 مترًا، و15.5 ألف للوحدة الـ90 مترًا، في مكاتب البريد الموجود داخل المحافظات التي توجد بها الوحدات.

ووجد شقق الإسكان الاجتماعي بمدن (بدر "حدائق العاصمة"- حدائق أكتوبر- أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار"- 15 مايو- العاشر من رمضان- العبور الجديدة- السادات- المنيا الجديدة- ملوى الجديدة- أسوان الجديدة- قنا الجديدة- سوهاج الجديدة)، ويصل سعر الوحدة الـ75 مترًا لـ244 ألف جنيه، والوحدة الـ90 مترًا لـ 310 آلاف جنيه، كما يتم سداد 5% من ثمن الوحدة كوديعة صيانة.

وعن طريقة التقديم والحجز، يتم أولًا تجهيز الأوراق المطلوبة للحجز والتي تختلف من متقدم لآخر وفقًا للحالة الاجتماعية والوظيفة، ثم يتم تحويل هذه الأوراق إلى ملف (pdf)، ثم عمل حساب على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز https://www.shmff.gov.eg/، واستكمال البيانات عليه وتحميل ملف الأوراق.

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والأوراق المطلوبة للحجز: