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بالصيدليات الخاصة.. توجيه جديد من مدبولي بشأن أدوية بروتوكول علاج كورونا

02:04 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
بالصيدليات الخاصة.. توجيه جديد من مدبولي بشأن أدوية بروتوكول علاج كورونا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب - محمد سامي:

شدّد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء على ضرورة توفير الأدوية، التي حددتها وزارة الصحة ضمن بروتوكولات علاج كورونا، سواء في المستشفيات، أو في الصيدليات الخاصة، بحيث يحصل عليها كل من يحتاجها بسهولة ويسر.

كما شدد رئيس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس والجامعات، خاصة أن لدينا ملايين الطلاب والمدرسين والعاملين في المنظومة التعليمية.

وأكد ضرورة التنسيق المستمر بين وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، في هذا الشأن.

شارك في الاجتماع وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية.

مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الصيدليات الخاصة علاج كورونا

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