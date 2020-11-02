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الحكومة: مقترح بتحديد مواعيد لغلق المحال العامة والمنشآت السياحية

01:40 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
الحكومة: مقترح بتحديد مواعيد لغلق المحال العامة والمنشآت السياحية

غلق المحال

كتب- مصراوي:

استعرض اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مقترحا أعدته وزارة التنمية المحلية، حول مواعيد غلق المحلات العامة، وكذا المنشآت السياحية والورش، وخلافه، وتم الاتفاق على عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لبدء تطبيقها.

شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي.

غلق المحال المنشآت السياحية فيروس كورونا مصطفى مدبولي وزارة التنمية المحلية

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