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اليوم.. رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس الأعلى للإعلام

01:39 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
اليوم.. رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس الأعلى للإعلام

مجلس الشيوخ

كتب- مصراوي:

يلتقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ،برئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر ظهر اليوم.

تأتي زيارة "جبر" لتقديم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ بمناسبة توليه مسئولية الغرفة الثانية للبرلمان.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان شهد الأسبوع الماضي استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورود والزهور.

وكان على رأس المهنئين وفدًا من مجلس الدولة برئاسة محمد حسام الدين، رئيس المجلس لتقديم التهنئة إلى "عبدالرازق" لتقلده رئاسة المجلس، وذلك فى حضور المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ.

ووجه المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة التهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة فوزه برئاسة المجلس، وذلك بالنيابة عن أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة وكذا جميع أعضاء المجلس، قال فيها يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن 3000 زميل بالمجلس، أن نتقدم بالتهنئة للمستشار الجليل على منصبه برئاسة مجلس الشيوخ".

مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق كرم جبر

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