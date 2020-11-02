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جهاز "القاهرة الجديدة" يطالب المحاسَبين تقديريًا للمياه بسرعة تركيب عدادات

01:04 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
جهاز "القاهرة الجديدة" يطالب المحاسَبين تقديريًا للمياه بسرعة تركيب عدادات

المهندس أمين غنيم

كتب- محمد عبدالناصر:

طالب المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سكان المدينة وأصحاب قطع الأراضي، والوحدات السكنية، الذين تتم محاسبتهم (تقديريًّا) في ما يخص فواتير المياه، لعدم وجود عدادات مياه والتعامل بوصلات المياه (الربط الثابت دون عداد)، بسرعة التقدم لتركيب عدادات مياه، في مهلة أقصاها الأول من ديسمبر المقبل؛ لضمان استمرارية الخدمة.

وأوضح "غنيم"، خلال حديث له اليوم الإثنين، أنه بالنسبة إلى أصحاب قطع الأراضي والوحدات السكنية بالتجمعَين الأول والخامس، يتم التقديم بمقر خدمة عملاء مياه الشرب رافع "سامي سعد" بشارع التسعين الجنوبي، وبمقر خدمة عملاء مياه الشرب أمام سنترال القطامية في ما يخص التجمع الثالث، أو التقديم من خلال الموقع الالكتروني : https://nc- aterservices.com ، أو من خلال خدمة "الواتس آب" على رقم 01112223900.

وأشار رئيس جهاز "القاهرة الجديدة"، إلى أن ذلك يأتي حرصًا من جهاز المدينة على إصدار (فواتير المياه) طبقًا للاستهلاك الفعلي للمواطنين، وبعد صدور توجيهات بإلغاء جميع وصلات المياه (الربط الثابت دون عداد).

المهندس أمين غنيم مدينة القاهرة الجديدة فواتير المياه تركيب عدادات مياه

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