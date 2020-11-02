"الأرصاد" تكشف عن أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة خلال اليومين المقبلَين

كتب- محمد عبد الناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، تفاصيل حالة الطقس خلال اليومَين المقبلَين (الثلاثاء- الأربعاء)؛ حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأضاف خبراء الهيئة أن فرص سقوط الأمطار ما زالت مستمرة على الوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون من خفيفة إلى متوسطة.

وتابع الخبراء: "تسجل درجات الحرارة على القاهرة 26- 18، والسواحل الشمالية 24- 20، وجنوب سيناء 29- 24، وشمال الصعيد 27- 19، وجنوب الصعيد 32- 21.

وعن حركة الرياح، أكد الخبراء أنها معتدلة على أغلب المناطق، وتنشط أحيانًا على جنوب الصعيد.