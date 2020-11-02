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وزير الدفاع يغادر إلى البرتغال لدعم علاقات التعاون العسكري

11:49 ص الإثنين 02 نوفمبر 2020
وزير الدفاع يغادر إلى البرتغال لدعم علاقات التعاون العسكري

الفريق أول محمد زكي

كتب- محمد سامي:

غادر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القاهرة، اليوم الإثنين، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، متوجهًا إلى جمهورية البرتغال في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة إجراء عدة مباحثات مع كبار المسؤولين بوزارة الدفاع البرتغالية، وكذلك مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

وتأتي زيارة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى البرتغال؛ تلبية للدعوة الموجهة من جوا جوميز كرافينهوا، وزير الدفاع البرتغالي؛ لدعم علاقات التعاون العسكري بين البلدَين.

محمد زكي وزير الدفاع البرتغال التعاون العسكري

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