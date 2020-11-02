"الطرق والكباري" تكشف عدد الطرق التي تأثرت بالسيول

كتب- مصراوي:

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري رفع درجة الاستعداد القصوى للهيئة ومعدات الانقاذ والصيانة لمجابهة تأثير سقوط الأمطار والسيول على مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وقالت الهيئة في بيان لها أن الطرق تنقسم إلى 3 أنواع الأول طرق تم استعادة كفاءتها ومفتوحة لحركة المرور بعد سقوط السيول وهي طريق القصير قفط.

وأضافت الهيئة، أن هناك طرق تم غلقها جزئيًا لحين إزالة الاطماءات و توقف سقوط المياه وهي طريق الصعيد / البحر الأحمر (سوهاج – سفاجا) والذي يوجد به طماءات وتلفيات في بعض أجزاء طبان الطريق جاري اصلاحها وإزالة الاطماءات بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق ، وطريق رأس غارب الشيخ فضل وطريق رأس غارب / الغردقة لحدوث سيول عند الكيلومتر 60 ويوجد معدات خاصة بهيئة الطرق لرفع آثار السيول فور توقف المياه، و طريق الجيش الحر في اتجاه المنيا (قبل نفق سنور).

وأوضحت الهيئة، أن هناك طرق حدث بها بعض التلفيات وجاري صيانتها واستعادة كفاءتها وجاري تحويل حركة المرور على المناطق المتأثرة وهي طريق طور سيناء مفارق فيران (جاري إزالة آثار السيول بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق) و طريق كاترين / مفارق فيران ( المسافة من كاترين حتى الطرفة ) (جاري إزالة آثار السيول بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق) و تقاطع وادي وتير مع طريق دهب /نويبع حيث تم دفع معدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق لإزالة الاطماءات.

وأهابت الهيئة العامة للطرق والكباري المواطنين المتحركين على هذه الطرق اتخاذ اعلي إجراءات اليقظة والحذر كما ينصح بعدم التحرك عليها مؤقتا لحين استعادة كفاءتها بالكامل والإعلان عن ذلك.

وأكدت الهيئة العامة للطرق والكباري على تواجد مجموعات الإنقاذ واستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الأحمر وسيناء وأنها جاهزة للتدخل فورًا.​