وزير الإنتاج الحربي يبحث تنفيذ مشروع مجمع إنتاج الخلايا الشمسية من الرمال

كتب- محمد سامي:

اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع ممثلي شركة صينية، اليوم الإثنين، لمناقشة سبل التعاون المشترك لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج الخلايا الشمسية بدءًا من الرمال.

واستعرض مرسي، خلال اللقاء، آخر المفاوضات مع عدد من الشركات الصينية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءًا من الرمال ، في إطار اهتمام القيادة السياسية في مصر بضرورة توليد الطاقة الكهربائية من المصادر الطبيعية؛ لدعم الطاقة واستغلال الثروة الطبيعية كالشمس والرمال المصرية، بما يحقق أقصى استفادة ويضاعف القيمة المضافة للمشروع.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تسعى لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالتعاون مع الشركات العالمية، مشددًا على أن هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية في مجال تصنيع الطاقة الشمسية لأول مرة في مصر؛ مما يمكنها من فتح آفاق جديدة مع مختلف الدول الأخرى.

ومن جانبه، أكد المهندس أشرف هلال ممثل الشركة الصينية، استعداد الشركة لإقامة شراكة مع شركات الإنتاج الحربي والجهات المعنية من أجل المساهمة في تنفيذ هذا المشروع ونقل التكنولوجيا التي تمتلكها الشركة في هذا المجال إلى شركات الإنتاج الحربي، مؤكدًا ثقته في ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من مقومات تكنولوجية وبشرية تسهم في إقامة شراكة صناعية ناجحة.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن هذا اللقاء يأتي في إطار التفاوض مع عدد من الشركات الصينية للتعاون في مجال توطين تكنولوجيا إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الأطراف الثلاثة لمتابعة تنفيذ إمكانية التعاون لإنشاء مجمع الخلايا الشمسية في مصر.