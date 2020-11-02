لماذا لم تنفذ تذاكر مهرجان الموسيقى العربية حتى الآن؟.. رئيس الأوبرا يُجيب

كتب- مصراوي:

انطلق مهرجان الموسيقى العربية، مساء أمس الأحد، لأول مرة في تاريخه في الهواء الطلق، على خشبة مسرح النافورة، الذي شيدته دار الأوبرا حديثًا، بعدما خرج المسرح الكبير من الخدمة خشية انتشار جائحة فيروس كورونا، والتزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.

وجرت العادة أن يتم حجز بعض الحفلات الغنائية بالكامل، فور الإعلان عن فتح شباك التذاكر، وحول حجم المبيعات هذا العام، قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية: هناك بعض الحفلات وصل حجم المبيعات منها إلى 80%، وبعضها وصل إلى 70%، بينما وصل عدد من الحفلات إلى حجز 50% من عدد المقاعد.

وأضاف "صابر"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي": "لو أقيم المهرجان هذا العام في نفس المسارح التي يقام بها في كل عام، وهي المسرح الكبير والمسرح الصغير، لتم حجز عدد كبير من الحفلات بالكامل، ولكن تغيير المسرح واستحداث مسرح النافورة، خلق هذه الحالة من الانتظار لحين تأكد الجمهور من نجاح المسرح الوليد، وهو ما ظهر جليًّا في حفل افتتاح المهرجان الذي امتلأ عن آخره".

وتابع صابر: ما زلنا في أول أيام المهرجان، وخلال فترة الفعاليات التي ستمتد إلى عشرة أيام، ستترسخ لدى الجمهور طبيعة المسرح المفتوح، وبالتالي أتوقع نفاد عدد كبير من الحفلات الفترة المقبلة، مؤكدًا أن إقامة المهرجان هذا العام واجب وطني.

وتتواصل الفعاليات لمدة 10 أيام متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، وتضم 29 حفلًا غنائيًّا وموسيقيًّا بمشاركة 93 فنانًا من 5 دول عربية؛ هي: مصر، لبنان، الأردن، العراق، تونس.​