وفاة النائب محمد سعد تمراز عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار

كتب- مصراوي:

توفي صباح اليوم، النائب محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب عن مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك إثر أزمة صحية ألمت به.

و ترشح النائب الذي وافته المنية صباح اليوم، عن حزب "مستقبل وطن" في الانتخابات البرلمانية، التي جرت مؤخرًا ولم يحالفه الحظ في النجاح، في الدائرة الثانية ومقرها كفر الدوار، حيث تجري الإعادة في تلك الدائرة بين مرشحان لحزب مستقبل وطن ومرشح لحزب الشعب الجمهوري ومرشح آخر لحزب النور السلفي ومرشحين مستقلين.

يذكر أن النائب محمد سعد تمراز، كان عضوا في لجنة الزراعة والري، ونجح في الدورة البرلمانية السابقة مستقلا.​