القوات المسلحة: انفجار محدود بخط غاز بمنطقة "سبيكة" بشمال سيناء
09:12 م الخميس 19 نوفمبر 2020
كتب - محمود مصطفى:
أعلن العميد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، حدوث انفجار محدود بخط الغاز بمنطقة سبيكة بشمال سيناء دون وقوع أى إصابات أو خسائر.
وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أنه جارى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
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