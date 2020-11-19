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رئيس الأركان يحضر التدريب الجوي المصري السوداني "نسور النيل 1"

08:19 م الخميس 19 نوفمبر 2020
رئيس الأركان يحضر التدريب الجوي المصري السوداني "نسور النيل 1"

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة

كتب - يوسف عفيفي:

حضر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يرافقه الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، المرحلة الرئيسية للتدريب الجوى المصري السوداني المشترك " نسور النيل – 1" والذي يجرى تنفيذه بإحدى القواعد الجوية بجمهورية السودان، بمشاركة وحدات من القوات الجوية وعناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين.

وانطلقت فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك (جسر الصداقة – 3) والذى يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الروسية.

يأتي ذلك إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري.

ووصلت إلى ميناء نوفوروسيسك بدولة روسيا وحدات من القوات البحرية المصرية للمشاركة فى فعاليات التدريب حيث أجريت لها مراسم إستقبال رسمية وسط حفاوة ترحيبية كبيرة من الجانب الروسي.

وتضمنت مراسم الإستقبال كلمة لقائد الوحدات البحرية المصرية المشاركة نقل خلالها تحيات الفريق / أحمد خالد قائد القوات البحرية للعناصر المشاركة فى التدريب مشيراً إلى أهمية هذا التدريب نظراً لما تمثله البحرية الروسية من مكانة جعلتها واحدة من أقوى القوات البحرية على مستوى العالم ، كما أعرب قائد الوحدات البحرية الروسية عن عميق إمتنانه بإقامة هذا التدريب فى دولة روسيا ، مما يسهم فى تبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين ، كما تضمنت المراسم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء مدينة نوفوروسيسك تخليداً لذكرى إستشهادهم خلال الحرب العالمية الثانية.

محمد فريد القوات المسلحة محمد عثمان الحسين القوات المسلحة السودانية التدريب الجوى المصري السوداني

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