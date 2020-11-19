بالأسماء.. القوى العاملة تستكمل صرف إعانة الطوارئ بحد أقصى 1500 جنيه للعاملين بالسياحة

كتب –يوسف عفيفي:

أعلن وحيد عاصم عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، استكمال وزارة القوى العاملة صرف الإعانة المقررة من صندوق الطوارئ، للدفعتين الثانية والثالثة في (دفعة واحدة) للعاملين بالقطاع السياحي نتيجة وباء أزمة كورونا المستجد.

وأوضح عاصم لمصراوي، أن الكشوف المرفقة توضح أسماء المنشآت التي تم التحويل لها وعددها (298) منشأة، تمثل الغرف الخمس (شركات السياحة و الفنادق الثابتة والعائمة و المحلات والبازارات والغوص).

وأشار إلى أن التحويلات المالية لباقي المنشآت الأخرى ستتوالى خلال الأيام القليلة المقبلة، على الحسابات البنكية للمنشآت السياحية.

وقال عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الصرف يتم مباشرة طبقا للمرتب الأساسي لكل منشأة في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه وحد أقصى 1575 جنيها، لافتا إلى أن الصرف يتم "دفعتين في دفعة واحدة".

وكانت وزارة القوى العاملة، أعلنت عن استكمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، في صرف الدفعتين الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة المتضرر من فيروس كورونا والتي تصل إلى 317 مليونا و305 آلاف و 236 جنيها، لنحو 146 ألفاً و610 عمال يعملون في 2204 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

يأتي الصرف بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

ووضعت وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة للسياحة لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.