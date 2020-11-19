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حدث في 8 ساعات| الإسكان تعلن عن وحدات جديدة بـ 5 مدن.. وانطلاق قافلة "تحيا مصر" لرعاية مليون مواطن

07:00 م الخميس 19 نوفمبر 2020
حدث في 8 ساعات| الإسكان تعلن عن وحدات جديدة بـ 5 مدن.. وانطلاق قافلة "تحيا مصر" لرعاية مليون مواطن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان وزارة الإسكان فتح باب التقدم لحجز 1011 شقة الأحد المقبل، ومشاركة مصر في اجتماع ثلاثي جديد بشأن سد النهضة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي قافلة تحيا مصر سد النهضة عاصم الجزار المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية كوكب الأرض

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