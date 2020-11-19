حدث في 8 ساعات| الإسكان تعلن عن وحدات جديدة بـ 5 مدن.. وانطلاق قافلة "تحيا مصر" لرعاية مليون مواطن

كتب - أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان وزارة الإسكان فتح باب التقدم لحجز 1011 شقة الأحد المقبل، ومشاركة مصر في اجتماع ثلاثي جديد بشأن سد النهضة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: