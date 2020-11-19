مواعيد الاختبارات الشفوية لمسابقة الإيفاد الدائم لأئمة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، موعد الاختبار الشفوي لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة 2020م.



وأوضحت في بيان لها، الخميس، أن أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة 2020م ومواعيد اختبارهم على النحو التالي :

الأحد 6 / 12 /2020م :

1.

أشرف عبد الله الحفني العدل

الدقهلية

2.

أحمد سيد على محمد

بني سويف

3.

نصر عبد العزيز حسن الكتامي

كفر الشيخ

4.

سعد محمد سعد عيسى

البحيرة

5.

محمد عبد العاطي عبد الرحمن أبو محمود

القاهرة

6.

حامد معوض حجازي محمد

الجيزة

7.

محمد صابر عبد الدايم إبراهيم

الجيزة

8.

أنس ابو المجد عبد اللطيف محمد

الشرقية

9.

محمد ميزار عبد الحميد بدر

الفيوم

10.

حامد خليفة إبراهيم عيسوي

البحيرة

11.

منصور محمد الهادي على وهدان

الشرقية

12.

حسن منصور محمد أحمد

الأقصر

13.

عمرو محمد سيد أحمد محمد

البحيرة

الاثنين 7 / 12 / 2020م :



1.

أشرف محمود عطية أحمد

الدقهلية

2.

أحمد محمد أحمد عطية

الشرقية

3.

محمد محمد عبد اللطيف مصطفى

كفر الشيخ

4.

بسيوني فوزي قطب القطري

البحيرة

5.

بدري مرسي نور محمد

الديوان العام

6.

فهمي أحمد فهمي عبد العزيز

المنيا

7.

أحمد محمد عبد العال عبد الحميد

الشرقية

8.

خالد إبراهيم جمعه ابو العلا

الشرقية

9.

محمود صابر محمد بسيوني

البحيرة

10.

أحمد محمد حسين إبراهيم مريم

الشرقية

11.

عبد المنعم محمد عبد المنعم أحمد

الشرقية

12.

أحمد إبراهيم سيد أحمد مطر

الغربية

13.

مجدي عبد الرؤوف الرفاعي محمود

الغربية

الثلاثاء 8 / 12 / 2020م :



1.

مصطفى عمر محمد عبد الحافظ

أسيوط

2.

محمد منصور عثمان عبد الرحمن

القليوبية

3.

أحمد عطية السيد ابو عليو

سوهاج

4.

اسامة جاد الرب محمود على

قنا

5.

محمد السيد محمد شعبان

الغربية

6.

أحمد مجاهد عبد الرحمن عبد الله

أسوان

7.

أحمد حامد أحمد محمد

سوهاج

8.

اسامة شعبان عبد الصبور أحمد

قنا

9.

محمد عبد الهادي رمضان عبد الهادي

البحيرة

10.

مهدى حسين مهدى حسن

الجيزة

11.

محمد حسين إبراهيم أحمد جادالله

الدقهلية

12.

أحمد مشحوت محمد حسان

القليوبية

13.

سمير فوزي عبد الله عبد العزيز سلامة

المنوفية

14.

عبد الفتاح محمد حسين جوده

بني سويف