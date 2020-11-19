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مرصد الكهرباء: 19 ألفا و400 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

02:23 م الخميس 19 نوفمبر 2020
مرصد الكهرباء: 19 ألفا و400 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

كتب- مصراوي:

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم الخميس، بلغت 19 ألفا و400 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الأربعاء خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألف ميجاوات مقابل 24 ألفا و200 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و344 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

الكهرباء موارد ‏‏‏‏‏الطاقة الكهربائية استهلاك الطاقة

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