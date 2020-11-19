مع دخول الشتاء.. 7 ضوابط لتجنب مخاطر الدفاية الكهربائية

كتب- محمد صلاح:

قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إنه تزامنًا مع برودة الطقس ودخول فصل الشتاء، تصبح الدفاية الكهربائية أمرًا ضروريًا لدى بعض المواطنين إلا أن هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها حتى نتجنب مخاطر الدفاية.

وأوضح الجهاز أن هناك عدة طرق للحماية من مخاطر الدفاية كالتالي

1-التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

2-التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق"".

4-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الأقل.

6-عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.

7- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.