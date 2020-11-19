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متحدث "الأوقاف": توزيع 185 ألف كتاب على الأئمة خلال شهرين

01:49 م الخميس 19 نوفمبر 2020
متحدث "الأوقاف": توزيع 185 ألف كتاب على الأئمة خلال شهرين

وزارة الأوقاف

كتب- مصراوي:

قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة انتهت من توزيع 185 ألف كتاب من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وسلسلة "رؤية" للفكر المستنير خلال شهرين على الأئمة، وإنه يجري توزيع نحو 5 آلاف كتاب على بقية الأئمة.

وأضاف حسن، في بيان، اليوم الخميس، أن الوزارة وزعت في الوقت ذاته 20 ألف كتاب من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير على مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، و20 ألفًا أخرى على مراكز الشباب وبعض الأندية الرياضية.

وأشار إلى أن توزيع المطبوعات والكتب يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على نشر الوعي المستنير بين جموع أبناء الشعب المصري وخاصة الأئمة، ونظرًا لما تتضمنه مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية و سلسلة "رؤية " للفكر المستنير التي تصدر بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة من رؤى تجديدية ونشر لمفاهيم التسامح والسلام , وفهم صحيح الإسلام من خلال فهم مقاصد النصوص ومراميها وعدم الوقوف عند ظواهرها​

وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله حسن الأئمة

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