محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شارع المحولات للوقوف على نسب التنفيذ

كتب- مصراوي:



تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير والتوسعة الجارية بشارع المحولات بنطاق حي الطالبية -أحد الشوارع الحيوية الرابطة بين شارعي الأهرام ومحمد أنور السادات (ترسا)- وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وإزالة أي معوقات.



وأشار المحافظ، إلى أنه يتم توسعة الشارع وتطويره بالكامل بطول 500م ليصل عرض الشارع إلى 40م بدلا من وضعه السابق بعرض 13م حيث كان يستخدم في الاتجاهين مما كان يشكل تكدساً مرورياً بالمنطقة، لافتا إلى أن أعمال التوسعة ستساهم في إحداث طفرة مرورية وذلك لما له من أهمية مرورية كأحد المحاور المتفرعة من شارع الأهرام.



كما أشار، إلى أنه يتم حاليا تمهيد الطريق بعد الانتهاء من فرد طبقة السن إلى جانب تجهيز الشارع للرصف وتركيب البلدورات وتحديد المسافات اللازمة لرصيف المشاة والجزيرة الوسطى حيث سيشهد الطريق تغيرا حضاريا يلمسه المواطنين.



وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الأعمال بأعلى المواصفات مع سرعة الانتهاء منها وفقاً للجدول الزمنى المحدد لها لما للطريق من أهمية مرورية ومطلباً للمواطنين المترددين عليه موجها رئيس حي الطالبية بالالتزام بخطوط التنظيم أثناء التنفيذ وإزالة أي تعديات وكافة أوجه الإشغال للطريق.



وحرص المحافظ خلال جولته على الاستماع إلى أراء المواطنين من قاطني شارع المحولات في أعمال التطوير الجارية وأي مقترحات بشأنها أو معوقات تواجههم، مؤكدا على أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على قدم وساق لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.



رافق المحافظ خلال الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع، وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.