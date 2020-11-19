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قاسية وصعبة.. الصحة العالمية تحذر من أوضاع كورونا الفترة المقبلة

12:13 م الخميس 19 نوفمبر 2020
قاسية وصعبة.. الصحة العالمية تحذر من أوضاع كورونا الفترة المقبلة

الدكتور أحمد المنظري

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا بدول الإقليم بلغ 76 ألف حالة حتى الآن، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح المنظري، أن الفترة المقبلة ستكون صعبة وربما أقسى من الــ 9 شهور الماضية لجائحة كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول تطورات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط .

وأضاف أن هناك أكثر من لقاح للفيروس وصل للمراحل النهائية لكن الوصول للقاح ليس النهاية للجائحة.

الدكتور أحمد المنظري منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا فيديو كونفرانس لقاح كورونا

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