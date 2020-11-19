أصوات مرتفعة.. "القابضة للكهرباء" تعتذر لأهالي أوسيم لهذا السبب

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، البدء في أعمال الـ( Steam Blow) أعمال هب المواسير بالبخار، بالوحدة التاسعة بمشروع توسعات محطة كهرباء غرب القاهرة بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، الأمر الذي سيترتب عليه سماع أصوات مرتفعة.

وأهابت الشركة القابضة لكهرباء مصر، في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بالقاطنين بالمنطقة المحيطة بمحطة كهرباء غرب القاهرة عدم الانزعاج من تلك الأصوات، وقدمت اعتذارا لهم عن ذلك.