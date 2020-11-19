بعد توقفها 20 شهرا بسبب حادثين.. السماح لطراز "بوينج MAX" بالرحلات الجوية



كتب- محمد عبيد:



ألغت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، طلب إيقاف العمليات التجارية لطائرات بوينج "737-8 / 737-9" المعروف إعلاميا بطراز الماكس، وتسمح هذه الخطوة لشركات الطيران الخاضعة لسلطة إدارة الطيران الفيدرالية قضائياً، بما فيها تلك الموجودة في الولايات المتحدة، باستئناف الرحلات الجوية بعد توقفها فترة طويلة بسبب حدوث بعض حوادث الطائرات لهذا الطراز، كما ستسمح لبوينج باستئناف عمليات تسليم هذه الطائرات.



من جانبه قال ديفيد كالهون، الرئيس التنفيذي لشركة بوينج: "لن ننسى أبداً الأرواح التي فقدت في الحادثين المأساويين اللذين أدّيا إلى قرار تعليق الرحلات، هذان الحادثان والدروس التي تعلّمناها نتيجةً لحصولهما أعادت تشكيل بوينج، وعزّزت تركيز اهتمامنا على قيمنا الأساسية المتمثلة في السلامة والجودة والنزاهة".



وعلى مدى الشهور العشرين الماضية، عملت بوينج مع شركات الطيران بشكل وثيق وقدّمت لهم توصيات مفصّلة بشأن تعليق الطائرات، والتأكيد على أنّ المعلومات والآراء التي قدموها لنا كانت جزءاً من الجهود المبذولة لإعادة الطائرات بأمان إلى الخدمة.



وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية بياناَ حول صلاحية الطيران، حدّد المتطلبات الواجب تنفيذها قبل أن تتمكن شركات الطيران الأمريكية من استئناف الخدمة، بما في ذلك تحديث البرمجيات واستكمال تعديلات فصل الأسلاك وإجراء تدريب للطيارين وتنفيذ الإجراءات التي تضمن أنّ الطائرات جاهزة للخدمة.



من جانبه قال ستان ديل، الرئيس والمدير التنفيذي للطائرات التجارية في بوينج: توجيهات إدارة الطيران الفيدرالية فارقة ومهمّة، وسنواصل العمل مع الهيئات التنظيمية ومع شركات الطيران في جميع أنحاء العالم لإعادة الطائرة إلى الخدمة.



وتابع ستان ديل: أضافت بوينج تغييرات على الطائرة وعلى تدريبات الطيارين، تتمثل في ثلاث خطوات أساسية لتعزيز تركيزها على السلامة والجودة.



أولا الاتساق التنظيمي، حيث جرى جمع أكثر من 50 ألف مهندس في إدارة واحدة تضم وحدة جديدة لسلامة المنتجات والخدمات، ما سيؤدي إلى توحيد مسؤوليات السلامة عبر الشركة.



ثانيا التركيز الثقافي: جرى تمكين المهندسين بشكل أكبر من حيث تحسين معايير السلامة والجودة، وتقوم الشركة بتحديد المشكلات وحلها بمستوى أعلى من الشفافية والسرعة.



ثالثا تحسين الإجراءات: عبر اعتماد عمليات التصميم من الجيل التالي، أصبحت الشركة تقدّم مستويات أعلى من الجودة الأولية