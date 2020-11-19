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اليوم.. قطع الكهرباء عن 78 منطقة وشارعا بالجيزة "خريطة كاملة"

06:00 ص الخميس 19 نوفمبر 2020
اليوم.. قطع الكهرباء عن 78 منطقة وشارعا بالجيزة "خريطة كاملة"

قطع الكهرباء

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه في ضوء الإجراءات المتخذة من قبل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على استمرار وجودة التغذية الكهربائية لدى المشتركين بما يحقق رضائهم عن الخدمة، سيتم قطع الكهرباء غدا عن عدد من مناطق المحافظة.

وقالت الشركة، في بيانها، إن ذلك يأتي نتيجة تنفيذ برامج الصيانة المبرمجة وخطة الإحلال والتجديد بالشركة، وفي إطار قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات.

ومن المقرر إجراء أعمال صيانة لغرفة المحولات ما يستلزم قطع التيار الكهربائي عن عدد من الشوارع بتلك المناطق لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات على الأكثر تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

وفيما يلي بيان بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بقطاعات شبكات كهرباء الجيزة:

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الهرم 1

شارع عباس العقاد

شارع عطية عبدالرحمن

شارع المساكن

شارع محمود حسين من كولدير

شارع كولدير ساقية مكي

شارع أحمد رمضان ساقية مكي

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الهرم 2

مساكن الشركة الوطنية بشارع ترعة المنصورية حدائق الأهرام القديمة

المنطقة المحصورة بين طريق مصر إسكندرية الصحراوي وترعة المنصورية حدائق الأهرام القديمة

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات فيصل

شارع نوفل من شارع المطبعة فيصل

شارع جمال الفينو من المطبعة فيصل

ناصية شارع عمرو بن العاص المطبعة فيصل

شارع سيف النصر من شارع الشرقاوي

شارع عمر بن عبدالعزيز من شارع عمرو بن العاص من فيصل خلف مساكن القاهرة للإنشاءات

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة للشبكات بالدقي

منطقة العجوزة

قطع الكهرباء الكهرباء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الجيزة

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