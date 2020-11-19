793 فنانا تحت 35 عاما يتنافسون على جوائز مسابقة مؤسسة فاروق حسني

كتب- مصراوي:

انتهت لجان الفرز والاستقبال في مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون من حصر الأعمال التي تنطبق عليها شروط جائزتها السنوية في مجالات التصوير "الرسم" والنقد الفني والنحت وهي الأفرع الثلاثة التي أطلق فيها مارثون المسابقة السنوي.

أما التنافس في فرعي العمارة والتصوير الضوئي فقد حدد المؤسسة ميعادهما في مارس المقبل ليتمك المتنافسون من عمل مشاريعهم الخاصة بالفرعين، وقد وصل عدد المتنافسين الإجمالي في مجالات (التصوير والنقد والنحت) إلى 793 فنانا جميعهم تحت 35 عاما.

وشهدت دورة هذا العام زيادة كبيرة في مسابقة التصوير عن العام الماضي بنسبة وقدرها أكثر من 45% عن الدورة الأولى، حيث تقدم 664 متسابقا من 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وتبلغ قيمة الجائزة المادية 100 ألف جنيه موزعة كالتالي: 50 ألفا للجائزة الأولى، 30 ألفا للجائزة الثانية، 20 ألفا للجائزة الثالثة.

وتضم لجنة التحكيم لمسابقة التصوير "الرسم": الدكتورة علية عبدالهادي، عميد كلية العمارة والفنون سابقاً، جامعة البتراء ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث سابقاً، جامعة حلوان، والدكتور حسين الشابوري، فنان تشكيلي وخبير التصميم والعرض المتحفي، والدكتور أشرف رضا وكيل كلية الفنون الجميلة والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، والفنان سمير فؤاد فنان تشكيلي، والفنان إيهاب اللبان فنان ونحات ومدير مجمع الفنون وزارة الثقافة.

أما في مسابقة "النقد الفني" التي أطلقت هذا العام فقد تقدم إليها 23 متسابقاً من 5 محافظات على مستوى الجمهورية وتبلغ قيمة الجائزة 60 ألف جنيه موزعة كالتالي: 30 ألفا للجائزة الأولى، و20 ألفا للجائزة الثانية، و10 آلاف للجائزة الثالثة.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة النقد الفني "التشكيلي": الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة سابقاً وأستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون المصرية، والدكتورة أمل نصر أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والدكتور ياسر منجي الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة، والدكتور هاني أبوالحسن أستاذ دكتور كلية الآداب جامعة الإسكندرية، والناقدة فاطمة علي كاتبة وناقدة فنية.

أما في مسابقة النحت فقد تقدم إليها 106 متسابقين من 17 محافظة على مستوى الجمهورية وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنيه موزعة كالتالي: 50 ألفا للجائزة الأولى، و30 ألفا للجائزة الثانية، و20 ألفا للجائزة الثالثة.

وتضم لجنة التحكيم: الفنان عبدالعزيز صعب أستاذ بكلية الفنون التطبيقية قسم النحت، والدكتور شمس القرنفلي عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور عصام درويش أستاذ دكتور بقسم النحت كلية التربية الفنية جامعة حلوان، والفنان ناجى فريد فنان تشكيلي نحات، والفنان إيهاب اللبان فنان ونحات ومدير مجمع الفنون وزارة الثقافة.

وسيعلن عن أسماء المتسابقين المؤهلين للمرحلة قبل النهائية لاحقاً ومن المقرر إقامة معرض جماعي للفنانين المتأهلين للمرحلة النهائية وحفل توزيع الجوائز وذلك برعاية وزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك في الخامس من يناير 2021.

جدير بالذكر أن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون كانت قد قررت زيادة عدد أفرع مسابقتها السنوية في دورتها الثانية إلى 5 أفرع شملت التصوير والنقد الفني والنحت والتصوير الضوئي والعمارة، بعد أن كانت قد اقتصرت في دورتها الأولى العام الماضي على جائزة واحدة في التصوير