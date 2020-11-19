الجيزة: ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص بأوسيم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص ومخالف لشروط السلامة والأمن الغذائي ببشتيل بمركز ومدينة أوسيم.

وبحسب بيان للمحافظة، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات يومية على الأسواق والمحلات.

وأوضحت المحافظة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.