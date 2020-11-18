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تصعيد العقوبات عند التكرار.. غلق 3 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لإجراءات الوقاية من كورونا

11:46 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
تصعيد العقوبات عند التكرار.. غلق 3 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لإجراءات الوقاية من كورونا

عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تلقي الغرفة، كتاباً من وزارة السياحة والآثار، بشأن التحذير من التقصير في إجراءات كورونا.

وأكدت الوزارة، في الكتاب الدوري، ضرورة التنبيه على كافة أعضاء الغرفة "المنشآت والمطاعم السياحية"، بأهمية توخي الحذر واتباع تطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية الخاصة بمواجهة وعدم انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، لتجنب الموجة الثانية، وكذلك حفاظاً على المواطنين وسمعة المقصد السياحي.

وذكرت وزارة السياحة والآثار في كتابها للغرفة، أن الوزير خالد العناني، قد وجه قطاعات الوزارة بالتنبيه على الغرف السياحية بأهمية بالالتزام بهذه الاشتراطات.

وأكدت الوزارة، على أنها ستقوم بمعاقبة المنشآت والمطاعم السياحية غير الملتزمة والمخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالغلق لمدة 3 أيام، وتصعيد العقوبات في حالة التكرارية.

عادل المصري إجراءات الوقاية من كورونا غرفة المنشآت والمطاعم السياحية وزارة السياحة

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