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مجلس نقابة الإعلاميين ينعى أحمد هاشم كبير مذيعي القناة السابعة

11:05 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
مجلس نقابة الإعلاميين ينعى أحمد هاشم كبير مذيعي القناة السابعة

أحمد هاشم كبير مذيعي القناة السابعة

كتب- مصراوي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة ببالغ الحزن والأسى الزميل أحمد هاشم كبير مذيعي القناة السابعة الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال طارق سعدة، في بيان: الزميل أحمد هاشم عاهدناه دمث الخلق مهنيا ومحبا لعمله والآخرين.. رحم الله الزميل وأسكنه فسيح جناته.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

القناة السابعة أحمد هاشم نقابة الإعلاميين

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