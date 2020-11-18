مجلس نقابة الإعلاميين ينعى أحمد هاشم كبير مذيعي القناة السابعة

كتب- مصراوي:



نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة ببالغ الحزن والأسى الزميل أحمد هاشم كبير مذيعي القناة السابعة الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.



وقال طارق سعدة، في بيان: الزميل أحمد هاشم عاهدناه دمث الخلق مهنيا ومحبا لعمله والآخرين.. رحم الله الزميل وأسكنه فسيح جناته.



ودعا مجلس نقابة الإعلاميين، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.