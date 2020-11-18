غدا.. الجامعة الأمريكية تطلق سلسلة حوارات "لازم نتكلم" عن مواجهة التحرش

كتب- مصراوي:



تطلق الجامعة الأمريكية بالقاهرة، غدا الخميس، سلسلة حوارات "لازم نتكلم"، لزيادة الوعي عن التحرش كقضية اجتماعية مهمة ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات.



وتشارك الجامعة مؤسسات محلية ودولية وشخصيات عامة مؤثرة وبارزة لإطلاق سلسلة حوارات تهدف إلى زيادة الوعي بهذه القضية.



يتحدث في فاعلية إطلاق سلسلة الحوارات- والتي ستكون بعنوان "كيف نعمل معًا للقضاء على التحرش؟"- أعضاء المجلس الاستشاري للسلسلة وهم: مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وهشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، ونادين أشرف، طالبة بالجامعة ومؤسسة صفحة شرطة التحرش assault police، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وهدى الصدة، أستاذ الأدب الإنجليزي والمقارن بجامعة القاهرة، وعمر سمرة، مغامر ورائد أعمال، ورباب المهدي، أستاذ مشارك ورئيس قسم العلوم السياسية، يدير الحوار فرح شاش، أخصائية علم النفس المجتمعي.