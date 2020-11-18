النقل: تداول 377 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال أكتوبر

كتب- أحمد لطفي:

قالت وزارة النقل، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إن هيئة موانئ البحر الأحمر حققت تداولا مقداره 377 ألف طن بضائع عامة خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة زيادة 8% عن نفس الفترة للعام الماضي، حيث سجلت الصادرات 202 ألف طن بنسبة زيادة 36% عن نفس الفترة للعام الماضي، بالإضافة إلى نسبة زيادة 15% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 175 ألف طن، كما تركزت الزيادة بمينائي سفاجا والسويس.

جاء ذلك في إطار متابعة كامل الوزير، وزير النقل، تنفيذ التوجيهات بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البائع بموانئ البحر الأحمر.

وشهد ميناء سفاجا خلال شهر أكتوبر الماضي تداول 286 ألفاً و500 طن بضائع بنسبة زيادة 5% عن نفس الفترة للعام الماضي بكمية وارد 144 ألفاً و500 طن وصادر 142 ألف طن.

كما شهد ميناء السويس تداول 30 ألفاً و500 طن بضائع بنسبة زيادة 29% عن ذات الفترة للعام الماضي بكمية وارد 19 ألف طن وصادر 11 ألفاً و500 طن بضائع.

وشهد ميناء نويبع تداول 22 ألف طن بكمية وارد ألف طن وصادر 21 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الزيتيات وصول 10 آلاف و500 طن بروبلين، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 27 ألفاً و500 طن فوسفات.

ووجه اللواء بحري خالد زهران، رئيس الهيئة، بتسهيل حركة الصادرات والواردات بموانئ الهيئة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي، مع استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء عمليات الشحن والتفريغ، والتزام سائقي الشاحنات سواء الواردة أو الصادرة بارتداء الكمامات وتعقيم الشاحنات وعدم تخزين السلع داخل الميناء والعمل على تقليل مدة بقاء السفن والبضائع بالموانئ