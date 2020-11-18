بالأسماء.. الناجحون في مسابقة الأوقاف "الأجر مقابل العمل" المجموعة الخامسة



كتب- محمود مصطفى:



أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين في مسابقة "نظام الأجر مقابل عمل" المجموعة الخامسة للتعاقد.



وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الناجحين في المسابقة من المجموعة الخامسة، هم على النحو التالي:



وظيفة مهندس مدني

عمر حلمي محمد أحمد "الأقصر"

إبراهيم محمد إبراهيم النوبي "الأقصر"

نورهان محمد مصطفى كيلاني "بني سويف"

سمر محمود حسين محمود "بني سويف"

أحمد عبدالصبور علي بدوي "أسوان"

هبه متولي مصطفى عبدالوهاب "شمال سيناء"



وظيفة محاسب

سماح نصر الله هجرس موسى "شمال سيناء"



وظيفة مهندس اتصالات

هاجر أحمد عبدالمطلب محمد "أسوان"

إسراء علي حسن محمد "شمال سيناء"

آية سليمان إبراهيم عبدالمالك "شمال سيناء"

آلاء مصطفى عبدالحميد عناني "كفرالشيخ"



وظيفة أخصائي نظم ومعلومات

محمد أحمد راشد محمد "الأقصر"



وظيفة مهندس كهرباء

هبة رفعت كمال محمد "بني سويف"

منار محمد الحبشي محمود "البحيرة"

محمد عبدالصبور أحمد علي "الأقصر"

حساني محمد يوسف هاشم "الأقصر"



وطالبت وزارة الأوقاف، المذكورين باستيفاء الأوراق التالية:



1 ـ أصل المؤهل الدراسي .

2 ـ أصل شهادة الميلاد (كمبيوتر) (رقم قومي) .

3 ـ أصل شهادة الخدمة العسكرية / الخدمة العامة للإناث – أو الإعفاء منها .

4 ـ أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة وسارية .

5 ـ عدد (4) صور شخصية .

6 ـ شهادة عضوية نقابة المهندسين .

7 ـ رخصة قيادة مهنية سارية للسائقين .

8 ـ صورة بطاقة الرقم القومي .



ودعت وزارة الأوقاف، الناجحين بالحضور إلى مكتب رئيس قطاع الخدمات المركزية بديوان عام الوزارة الأوقاف، شارع صبري أبو علم – باب اللوق – القاهرة – الدور الثاني، لتسليم الأوراق سالفة الذكر وتسلم العمل لمن يستوفي أوراقه بنظام الأجر مقابل العمل بالوزارة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.



وأشارت إلى أنه جار مقابلة باقي المتقدمين فعلى المتقدمين متابعة الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف (أوقاف أون لاين) .