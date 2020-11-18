بالمناطق وأسماء الشوارع.. خريطة انقطاعات الكهرباء غدًا بالجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه في ضوء الإجراءات المتخذة من قبل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على استمرار وجوده التغذية الكهربائية لدى المشتركين بما يحقق رضاهم عن الخدمة، سيتم قطع الكهرباء غدًا عن عدد من مناطق المحافظة.

وقالت الشركة، في بيانها، إن ذلك يأتي نتيجة تنفيذ برامج الصيانة المبرمجة وخطة الإحلال والتجديد بالشركة، وفي إطار قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات.

ومن المقرر إجراء أعمال صيانة لغرفة المحولات ما يستلزم قطع التيار الكهربائي عن عدد من الشوارع بتلك المناطق لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات على الأكثر تبدأ من العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وفيما يلي بيان بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بقطاعات شبكات كهرباء الجيزة:

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الهرم 1

شارع عباس العقاد

شارع عطية عبدالرحمن

شارع المساكن

شارع محمود حسين من كولدير

شارع كولدير ساقية مكي

شارع أحمد رمضان ساقية مكي

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الهرم 2

مساكن الشركة الوطنية بشارع ترعة المنصورية حدائق الأهرام القديمة

المنطقة المحصورة بين طريق مصر إسكندرية الصحراوي وترعة المنصورية حدائق الأهرام القديمة

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات فيصل

شارع نوفل من شارع المطبعة فيصل

شارع جمال الفينو من المطبعة فيصل

ناصية شارع عمرو بن العاص المطبعة فيصل

شارع سيف النصر من شارع الشرقاوي

شارع عمر بن عبدالعزيز من شارع عمرو بن العاص من فيصل خلف مساكن القاهرة للإنشاءات

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة للشبكات بالدقي

منطقة العجوزة

33 شارع أحمد عرابي

عمارة برج النهضة 21 شارع أحمد عرابي

فندق فورجيت 11 شارع أحمد عرابي

عمارة 1,3,7,9 شارع أحمد عرابي

من ناصية شارع النبوي المهندس حتى عمارة فودافون شارع 26 يوليو

عمارة مختار إبراهيم ناصية شارع النبوي المهندس

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات بولاق الدكرور

منطقة المعتمدية

شارع محمد عمر من شارع سعد فهيم

شارع عزت السويفي من شارع سعد فهيم

شارع جلال شلبي من شارع زكي سالم

شارع زكي سالم من فتحي محمد أحمد

شارع مكة المكرمة من زكي سالم

شارع مجدي حسين الخطيب من زكي سالم

شارع عنتر السيد من سعد فهيم

شارع سعد فهيم من حرم الدائري

شارع علي الغرابلي من سعد فهيم

شارع زكي سالم من شارع فتحي محمد أحمد

شارع مجدي حسين الخطيب من زكي سالم

شارع عنتر السيد من سعد فهيم

شارع طه علي حسن من سعد فهيم

شارع نور الإسلام من سعد فهيم

شارع علي الدخيلي من سعد فهيم

شارع رمضان أحمد من سعد فهيم

شارع طه علي من سعد فهيم

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات 6 أكتوبر 1

قرية جاردينيا بالقرية السياحية الأولى بمدينة 6 أكتوبر التابعة لجهاز مدينة 6 أكتوبر القديم

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات 6 أكتوبر 2

منطقة المخابرات الـ220 فدانًا

من قطع 1 إلى قطعة 24 بلوك 18 / 13

ومن قطعة 1 إلى قطعة 14 بلوك 16/13

ومن قطعة 8 إلى 14 بلوك 15/13

ومن قطعة 9 إلى قطعة 27 بلوك 17/ 13

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الشيخ زايد

الحي الحادي عشر مدينة الشيخ زايد

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة 1

منطقة البنك بالباويطى الواحات البحرية

منطقة الصليبة المنصورية

الشوارع التالية بمنطقة المعتمدية

شارع السوق

شارع فتحي التهامي

شارع وابور الطحين

شارع الملعب

شارع إبراهيم الفقي

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة 2

مركز أوسيم

شارع مصطفى كامل

شارع طارق الزيات

شارع حلمي البنا

شارع المشناتي

منطقة جبانة نكلا مركز منشأة القناطر

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات جنوب الجيزة

هندسات العياط الصف أطفيح

مصانع طوب على طراد النيل العياط

من بهبيت إلى البليدة العياط

منطقة البنزينة بالجملة العياط

منطقة مسجد أبودومة بالجملة العياط

منطقة الموقف بالسعودية شرق البلد بالسعودية العياط

قبلي البلد بالمتانيا العياط

منطقة جبل برنشت عبدالقادر حاتم العياط

أبوالشوارب وعزبة دكتور ماهر والدناوية العياط

قرية منيل السلطان أطفيح

منطقة عبده أبومرسي القبابات أطفيح

منطقة المستشفى ومجمع المدارس بالقبابات أطفيح

جزء من المنطقة الصناعية باسكر الصف

جزء من قرية الإخصاص وقرية غمازة الكبرى الصف

جزء من منطقة أبوخضر الصف، جزء من منطقة الساحة بالصف

جزء من قرية باسكر الصف

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات وسط ريف الجيزة

منطقة مزغونة البدرشين

شارع الكنيسة

شارع الطريق السريع

شارع البحر

شارع العمدة

شارع أبوتركي

شارع مختار العمدة

شارع الطريق السريع

شارع أحمد أبوعصر

شارع الحاج سعيد أبوبكار مزغونة البدرشين