كوكبان ونجم.. "البحوث الفلكية" يكشف تفاصيل ظاهرة اقتران يشهدها العالم غدًا

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، تفاصيل ظاهرة فلكية يشهدها العالم مساء غد الخميس 19 نوفمبر.

وأوضح القاضي، أن الظاهرة تتمثل في اقتران القمر مع الكوكبين الكبيرين المشتري وزحل، ويمكن رؤية هذا المنظر الرائع عند دخول الليل في ذلك اليوم وحتى الثامنة مساء.

وأضاف رئيس المعهد، أنه يمكن مشاهدة الظاهرة بالعين المجردة، أو عبر تلسكوبات الهواة، علمًا بأن القمر في طور الهلال الآن.

من ناحيته، طمأن الدكتور أشرف تادرس الرئيس السابق للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، الجميع بشأن الظاهرة، موضحًا أن مثل هذه الظواهر ليس لها أي أضرار مطلقا على الإنسان ونشاطه اليومي على الأرض، ويرصدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، فهمي ممتعة في مشاهداتها ويحبها هواة الفلك والمهتمون برصد السماء؛ لمتابعتها وتصويرها.

ويشهد شهر نوفمبر الجاري، حوالي 10 ظواهر فلكية، بدأت أولها يوم 10 نوفمبر، وذلك بوصول كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية له تبلغ 19 درجة تقريبًا من الشمس، وتنتهي يوم 30 نوفمبر، بحدوث خسوف شبه ظلي للقمر لا يرى في مصر ولا أفريقيا أو المنطقة العربية بل يرى في أجزاء من الأمريكيتين وآسيا وأستراليا وفي هذا الخسوف سيخبو ضوء القمر قليلا دون إظلام​.