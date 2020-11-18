لوقف نزيف الأسفلت.. "أولياء الأمور" تطالب بلائحة لأوتوبيسات المدارس الخاصة بعد حادث أوسيم

كتب- أسامة علي:

قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه لم يمر وقت طويل على وقوع حادثة جديدة لأوتوبيس مدرسة، ولا بد من التفكير في وسيلة لوقف نزيف الأسفلت وحماية أرواح أبنائنا الطلاب الأبرياء.

وأضافت الحزاوي أن هناك ضرورة لإصدار لائحة خاصة بأوتوبيسات المدارس، وأن لا يترك الأمر لإدارات المدارس، حيث يلزم الإشراف ومتابعة السائقين والكشف عليهم من تعاطي المواد المخدرة من قِبل جهات أخرى غير إدارة المدرسة؛ لتحقيق مزيد من الانضباط والأمان لأولادنا؛ إذ إن هناك الكثير من الأُسر تعتمد على باص المدرسة كوسيلة انتقال لأبنائها؛ نظرًا لعمل الأب والأم وصعوبة توصيل أولادهما بأنفسهما.

وتناشد مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر بضرورة اهتمام أصحاب المدارس بكتابة رقم الشكاوى (hotline) من مخالفات السائق على الباص نفسه؛ حتى يسهل على مَن يجد أن هناك تجاوزًا من أحد الباصات في الطريق الإبلاغ، فهذا سوف يقلل إلى حد كبير من الحوادث عندما يعلم السائق أن أية مخالفة؛ سواء في عدم الالتزام بقواعد المرور أو السرعة الزائدة، سوف يتم الإبلاغ عنها.

وطالبت الحزاوي المواطنين بالإبلاغ عن أي سائق أوتوبيس من المدارس الخاصة متجاوز في السرعة أو غير منضبط إلى إدارة المدرسة؛ حتى يتم التحقيق معه.

جدير بالذكر أنه قد وقع صباح اليوم الأربعاء حادث لأوتوبيس مدرسة الإبداع التابعة لإدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة؛ ما أسفر عن إصابة 17 حالة.