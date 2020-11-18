لوقف نزيف الأسفلت.. "أولياء الأمور" تطالب بلائحة لأوتوبيسات المدارس الخاصة بعد حادث أوسيم

لوقف نزيف الأسفلت.. "أولياء الأمور" تطالب بلائحة لأوتوبيسات المدارس الخاصة بعد حادث أوسيم
كتب- أسامة علي:
قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه لم يمر وقت طويل على وقوع حادثة جديدة لأوتوبيس مدرسة، ولا بد من التفكير في وسيلة لوقف نزيف الأسفلت وحماية أرواح أبنائنا الطلاب الأبرياء.
وأضافت الحزاوي أن هناك ضرورة لإصدار لائحة خاصة بأوتوبيسات المدارس، وأن لا يترك الأمر لإدارات المدارس، حيث يلزم الإشراف ومتابعة السائقين والكشف عليهم من تعاطي المواد المخدرة من قِبل جهات أخرى غير إدارة المدرسة؛ لتحقيق مزيد من الانضباط والأمان لأولادنا؛ إذ إن هناك الكثير من الأُسر تعتمد على باص المدرسة كوسيلة انتقال لأبنائها؛ نظرًا لعمل الأب والأم وصعوبة توصيل أولادهما بأنفسهما.
وتناشد مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر بضرورة اهتمام أصحاب المدارس بكتابة رقم الشكاوى (hotline) من مخالفات السائق على الباص نفسه؛ حتى يسهل على مَن يجد أن هناك تجاوزًا من أحد الباصات في الطريق الإبلاغ، فهذا سوف يقلل إلى حد كبير من الحوادث عندما يعلم السائق أن أية مخالفة؛ سواء في عدم الالتزام بقواعد المرور أو السرعة الزائدة، سوف يتم الإبلاغ عنها.
وطالبت الحزاوي المواطنين بالإبلاغ عن أي سائق أوتوبيس من المدارس الخاصة متجاوز في السرعة أو غير منضبط إلى إدارة المدرسة؛ حتى يتم التحقيق معه.
جدير بالذكر أنه قد وقع صباح اليوم الأربعاء حادث لأوتوبيس مدرسة الإبداع التابعة لإدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة؛ ما أسفر عن إصابة 17 حالة.
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