أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود ذو جانبين "نصر 18"

04:22 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود ذو جانبين "نصر 18"

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع ا

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود ذو جانبين "نصر 18" الذي تنفذه وحدات من المنطقة الجنوبية العسكرية، والذي يأتي فى إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتم تنفيذ المشروع بإستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة بالمشروع , وقد ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والتعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة عالية.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط المشاركين بالتدريب في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها ، للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم فى ظل المتغيرات الحادة والسريعة التى قد تحدث أثناء سير القتال.

وعقد الفريق محمد فريد لقاء مع رجال المنطقة الجنوبية العسكرية نقل فيه تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

كما ناقش الضباط وضباط الصف والجنود في مختلف الموضوعات التي تدور فى أذهانهم نحو كافة الأمور المتعلقة بالشأن الداخلى والإقليمى والعالمى , مشيداً بما لمسه من فهم واعى وإدراك لمختلف الموضوعات المتعلقة بالمصالح الوطنية وأيضاً بالجهد الذى يبذلونه في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره بالتعاون مع كافة أفرع وتشكيلات القوات المسلحة.

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي المعاهد والكليات العسكرية.

رئيس الأركان محمد فريد المشروع التكتيكي

الخبر التالى:

تكهنات ووسائل ضغط.. أول تعليق لوزير التعليم بشأن إجراء حركة تغييرات بالوزارة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الموجة الثانية أخطر.. توجيه عاجل من الحكومة بشأن مواجهة فيروس كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا