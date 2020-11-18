وفاة أحمد هاشم كبير مذيعي قناة الصعيد بالمنيا للبرامج الدينية

كتب- مصراوي:

توفي اليوم الإعلامي أحمد هاشم كبير مذيعي قناة الصعيد بالمنيا للبرامج الدينية.

ونعى عدد من العاملين بماسبيرو عبر صفحتهم على فيسبوك الزميل الراحل، وتوجهوا بالدعاء له. ​