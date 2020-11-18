وفاة أحمد هاشم كبير مذيعي قناة الصعيد بالمنيا للبرامج الدينية
03:36 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
كتب- مصراوي:
توفي اليوم الإعلامي أحمد هاشم كبير مذيعي قناة الصعيد بالمنيا للبرامج الدينية.
ونعى عدد من العاملين بماسبيرو عبر صفحتهم على فيسبوك الزميل الراحل، وتوجهوا بالدعاء له.
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