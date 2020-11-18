أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

وفاة أحمد هاشم كبير مذيعي قناة الصعيد بالمنيا للبرامج الدينية

03:36 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
وفاة أحمد هاشم كبير مذيعي قناة الصعيد بالمنيا للبرامج الدينية

أحمد هاشم

كتب- مصراوي:

توفي اليوم الإعلامي أحمد هاشم كبير مذيعي قناة الصعيد بالمنيا للبرامج الدينية.

ونعى عدد من العاملين بماسبيرو عبر صفحتهم على فيسبوك الزميل الراحل، وتوجهوا بالدعاء له. ​

أحمد هاشم وفاة أحمد هاشم مذيع قناة الصعيد

الخبر التالى:

لاستصدار قرارات التخصيص.. مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بين "الوطني لاستخدامات أراضي الدولة" وجهاز تنمية التجارة الداخلية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الموجة الثانية أخطر.. توجيه عاجل من الحكومة بشأن مواجهة فيروس كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا