هل يحصل متعافي كورونا على لقاح؟ وزيرة الصحة ترد
كتب- محمد غايات:
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه من الممكن أن يحصل المتعافي من فيروس كورونا، على لقاح.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، قالت: فيما يتعلق باللقاح المطور ضد فيروس كوفيد - 19 المستجد، وحول ما إذا كان من الممكن أن يحصل الشخص الذي تعافى من كوفيد على هذا اللقاح، قالت الوزيرة: إذا تمت الموافقة على استخدام لقاح فيروس كورونا على نطاق واسع، فمن الممكن أن يستمر تقديم اللقاح للأشخاص حتى لو تمت إصابتهم بـ Covid-19 في الماضي؛ وذلك لأن المناعة الطبيعية قد لا تكون طويلة الأمد ويمكن أن يوفر التحصين مزيدًا من الحماية.
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