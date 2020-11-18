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هل يحصل متعافي كورونا على لقاح؟ وزيرة الصحة ترد

02:37 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
هل يحصل متعافي كورونا على لقاح؟ وزيرة الصحة ترد

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- محمد غايات:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه من الممكن أن يحصل المتعافي من فيروس كورونا، على لقاح.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، قالت: فيما يتعلق باللقاح المطور ضد فيروس كوفيد - 19 المستجد، وحول ما إذا كان من الممكن أن يحصل الشخص الذي تعافى من كوفيد على هذا اللقاح، قالت الوزيرة: إذا تمت الموافقة على استخدام لقاح فيروس كورونا على نطاق واسع، فمن الممكن أن يستمر تقديم اللقاح للأشخاص حتى لو تمت إصابتهم بـ Covid-19 في الماضي؛ وذلك لأن المناعة الطبيعية قد لا تكون طويلة الأمد ويمكن أن يوفر التحصين مزيدًا من الحماية.

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