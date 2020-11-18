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قرار مهم من الحكومة بشأن توصيل الكهرباء للمستشفيات.. تعرف عليه

02:34 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
قرار مهم من الحكومة بشأن توصيل الكهرباء للمستشفيات.. تعرف عليه

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كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على إعفاء كافة المنشآت الطبية لتابعة لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية والخاصة على مستوى الجمهورية، من تركيب عدادات الكهرباء مُسبقة الدفع واستمرار العمل بالنظام الحالي (تحصيل فواتير الاستهلاك)، وذلك في إطار الحرص استمرار سير العمل داخل تلك المنشآت، وحفاظاً على سلامة ثلاجات حفظ الأمصال والطعوم والدم، وكذا كفاءة وسلامة الأجهزة الطبية بها، سعياً لتقديم خدمات صحية ذات جودة وكفاءة عالية جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزارء اليوم برئاسة الدكتورر مصطفي مدبولي .

مجلس الوزراء وزارة الصحة والسكان المستشفيات الجامعية الكهرباء

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