وزيرة الصحة: 35 % من متعافي كورونا لم يعاودوا حياتهم الطبيعية بعد الشفاء

كتب- محمد غايات:

قدمت الدكتورة هالة زايد، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم الأربعاء، نتائج دراسة أجنبية تم إجراؤها على الأشخاص الذين لا يشعرون بالتعافي التام من Covid-19، والتي كان من أبرزها أنه الممكن أن تؤدي عدوى كورونا أحياناً إلى أمراض طويلة الأجل بدون الارتباط بأمراض مزمنة، كما أثبتت الدراسة أن 35% من المتعافين لم يعاودوا حياتهم الطبيعية بعد التعافي.