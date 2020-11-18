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وزيرة الصحة: 35 % من متعافي كورونا لم يعاودوا حياتهم الطبيعية بعد الشفاء

02:33 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
وزيرة الصحة: 35 % من متعافي كورونا لم يعاودوا حياتهم الطبيعية بعد الشفاء

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- محمد غايات:

قدمت الدكتورة هالة زايد، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم الأربعاء، نتائج دراسة أجنبية تم إجراؤها على الأشخاص الذين لا يشعرون بالتعافي التام من Covid-19، والتي كان من أبرزها أنه الممكن أن تؤدي عدوى كورونا أحياناً إلى أمراض طويلة الأجل بدون الارتباط بأمراض مزمنة، كما أثبتت الدراسة أن 35% من المتعافين لم يعاودوا حياتهم الطبيعية بعد التعافي.

هالة زايد متعافي كورونا tdv s ; V kh فيروس كورونا

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