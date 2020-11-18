الإناث أم الذكور؟.. وزير الصحة تعلن نسب وفيات كورونا
كتب- محمد غايات:
قالت الدكتورة هالة زايد، إن معدل الوفيات بمصر لمرضي كورونا المستجد حسب النوع بنسبة 1:2( ذكر : أنثي )، أي أن نسبة الوفيات بين الذكور أعلى منها بين الإناث، وهو ما يتناسب مع المعدلات العالمية.
في سياق متصل، أعلنت الدكتورة هالة زايد أن وزارة الصحة والسكان قامت بتوفير 500 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا رباعي التكافؤ؛ وذلك لتطعيم الفرق الطبية بالمنشآت الصحية، وكذلك الفئات عالية الخطورة، والمسافرين.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
111009
عدد المصابين
-
101179
عدد المتعافين
-
6465
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
54972303
عدد المصابين
-
38241983
عدد المتعافين
-
1326791
عدد الوفيات
إعلان