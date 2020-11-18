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الإناث أم الذكور؟.. وزير الصحة تعلن نسب وفيات كورونا

02:32 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
الإناث أم الذكور؟.. وزير الصحة تعلن نسب وفيات كورونا

الدكتورة هالة زايد

كتب- محمد غايات:

قالت الدكتورة هالة زايد، إن معدل الوفيات بمصر لمرضي كورونا المستجد حسب النوع بنسبة 1:2( ذكر : أنثي )، أي أن نسبة الوفيات بين الذكور أعلى منها بين الإناث، وهو ما يتناسب مع المعدلات العالمية.

في سياق متصل، أعلنت الدكتورة هالة زايد أن وزارة الصحة والسكان قامت بتوفير 500 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا رباعي التكافؤ؛ وذلك لتطعيم الفرق الطبية بالمنشآت الصحية، وكذلك الفئات عالية الخطورة، والمسافرين.

هالة زايد وزير الصحة وفيات كورونا

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