القوى العاملة: تعيين 198 شاباً منهم 10 من ذوي القدرات بأسوان

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، نحو 198 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوى الإحتياجات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 912 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 1144 بطاقـة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال سعفان، إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وقال محمد عبد الوهاب، مدير المديرية، في تقرير للوزير، عن ما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضي، إنه تم صرف 107 آلاف جنيه لـ37 عاملاً غير منتظم، رعاية اجتماعية، و2065 جنيها رعاية صحية لـ 12 عاملاً من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح عبد الوهاب، أن المديرية فتشت نحو 211 منشأة (دوري نهاري) وعمل 18 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 186 منشأة أخرى، وعمل 3 ندوات عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 59 منشأة، وإعادة التفتيش على 77 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل فقد تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية ، تم إحالة 5 منها للمحكمة العمالية، وتبقت 3 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

