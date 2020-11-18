وزير التعليم يوجِّه بمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث مدرسة الإبداع بالجيزة

وزير التعليم يوجِّه بمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث مدرسة الإبداع بالجيزة
كتب- مصراوي:
وجَّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، خالد حجازي مدير مديرية التعليم بالجيزة، بمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث أوتوبيس مدرسة الإبداع التابعة لإدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة.
وانتقل على الفور مدير المديرية إلى المستشفى؛ لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والمعلمين الذين كانوا يستقلون الحافلة، والاطمئنان عليهم وتوفير كل الاحتياجات لهم.
جدير بالذكر أنه قد وقع، صباح اليوم، حادث لأوتوبيس مدرسة الإبداع التابعة لإدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة، أسفر عن إصابة 17 حالة.
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