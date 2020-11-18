أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

وزير التعليم يوجِّه بمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث مدرسة الإبداع بالجيزة

12:38 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
وزير التعليم يوجِّه بمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث مدرسة الإبداع بالجيزة

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- مصراوي:

وجَّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، خالد حجازي مدير مديرية التعليم بالجيزة، بمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث أوتوبيس مدرسة الإبداع التابعة لإدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة.

وانتقل على الفور مدير المديرية إلى المستشفى؛ لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والمعلمين الذين كانوا يستقلون الحافلة، والاطمئنان عليهم وتوفير كل الاحتياجات لهم.

جدير بالذكر أنه قد وقع، صباح اليوم، حادث لأوتوبيس مدرسة الإبداع التابعة لإدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة، أسفر عن إصابة 17 حالة.

طارق شوقي مصابي حادث مدرسة الإبداع حادث مدرسة الإبداع الجيزة

الخبر التالى:

وزير الطيران المدني يلتقي رئيس هيئة الاستثمار لبحث سبل التعاون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الموجة الثانية أخطر.. توجيه عاجل من الحكومة بشأن مواجهة فيروس كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا