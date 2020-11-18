أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

أمطار غزيرة وسحب رعدية.. "الأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة

12:01 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
أمطار غزيرة وسحب رعدية.. "الأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة

أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن البلاد ستشهد تقلبات جوية بداية من غدٍ الخميس وحتى السبت المقبل، متمثلة في سقوط مطار غزيرة إلى متوسطة.

وأضاف الخبراء، أن أبرز المناطق التي ستتعرض إلى أمطار غزيرة إلى متوسطة هي السواحل الشمالية، وتمتد لتشمل محافظات الوجه البحري، وتكون متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة.

وتابع الخبراء: "مع بداية يوم السبت ستنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وتكون متوسطة إلى خفيفة".

وأكد الخبراء أن أبرز الظواهر الجوية التي تتبع سقوط الأمطار عبارة عن السحب الرعدية وتراجع درجات الحرارة؛ خصوصًا في فترات الليل، ونشاط لحركة الرياح، خصوصًا على شمال البلاد.

ونصح خبراء الهيئة بارتداء الملابس الخريفية؛ خصوصًا أثناء الليل، والقيادة بهدوء أثناء الشبورة المائية، وفي حالة الأمطار الغزيرة يتطلب متابعة النشرات الجوية نظرًا للتقلبات الجوية السريعة، والابتعاد عن الوقوف تحت اللوحات الإعلانية والأشجار العالية وأعمدة الإنارة الكهربائية.

أمطار تقلبات جوية الطقس الطقس السيئ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لن تستطيع أداء دينها بأمان.. الإفتاء: زواج المسلمة من غير المسلم لا تجوز شرعًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا