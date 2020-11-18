أمطار غزيرة وسحب رعدية.. "الأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن البلاد ستشهد تقلبات جوية بداية من غدٍ الخميس وحتى السبت المقبل، متمثلة في سقوط مطار غزيرة إلى متوسطة.

وأضاف الخبراء، أن أبرز المناطق التي ستتعرض إلى أمطار غزيرة إلى متوسطة هي السواحل الشمالية، وتمتد لتشمل محافظات الوجه البحري، وتكون متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة.

وتابع الخبراء: "مع بداية يوم السبت ستنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وتكون متوسطة إلى خفيفة".

وأكد الخبراء أن أبرز الظواهر الجوية التي تتبع سقوط الأمطار عبارة عن السحب الرعدية وتراجع درجات الحرارة؛ خصوصًا في فترات الليل، ونشاط لحركة الرياح، خصوصًا على شمال البلاد.

ونصح خبراء الهيئة بارتداء الملابس الخريفية؛ خصوصًا أثناء الليل، والقيادة بهدوء أثناء الشبورة المائية، وفي حالة الأمطار الغزيرة يتطلب متابعة النشرات الجوية نظرًا للتقلبات الجوية السريعة، والابتعاد عن الوقوف تحت اللوحات الإعلانية والأشجار العالية وأعمدة الإنارة الكهربائية.

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