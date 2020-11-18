أستاذ بالأزهر: زواج المسلمة بغير المسلم من أشد المحرمات



كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، إن زواج المسلمة من غير المسلم من أشد المحرمات.

وأضاف "كريمة"، في تصريحات لـ "مصراوي"، الأربعاء، أن الشرائع السماوية مطالبة بالاحتكام إلى كتبها المنزلة المقدسة، متابعا:"مما يذكر أن البابا شنودة حينما صدر قرارا من المحكمة في أمور تمس أحكاما في الإنجيل فيما يتعلق بالطلاق والزواج الثاني للمسيحيين قال فيما نصه " الكنيسة تلتزم بأحكام الكتاب المقدس".

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر:"نحن المسلمين يجب أن نتحاكم إلى القرآن الكريم، والله تعالى يقول:" ولا تمسكوا بعصم الكوافر"، وهذه آية محكمة تدل على أن المسلمين لا يزوجون نسائهم لغير المسلمين"، ومع هذا النص القرآني قام الإجماع من فقهاء المسلمين".

وقال كريمة إن الخوض في الأحكام الفقهية الشرعية يجب أن يكون من أهل التخصص، مضيقا:" رجاءً من خريجات الأزهر الشريف، قراءة القرآن الكريم، وأرشدهن إلى آيات الأحكام القرآنية للإمام الشافعي وابن العربي المالكي ولأبي يعلى الحنبلي، والشيخ السايس عميد كلية الشريعة الأسبق بالأزهر والشيخ الصابوني".

كانت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو مجلسي النواب و الأعلى للشئون الإسلامية، قالت في تصريحات لأحد البرامج الفضائية، أمس، إنه يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم من أهل الكتاب ولكن بشروط.

اقرأ أيضا:

لن تستطيع أداء دينها بأمان.. الإفتاء: زواج المسلمة من غير المسلم لا تجوز شرعًا

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/11/18/1914400