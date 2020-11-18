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بعد الفوز على توجو.. وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة المنتخب بمطار القاهرة

10:04 ص الأربعاء 18 نوفمبر 2020
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كتب - محمد عبيد
استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب القومي لكرة القدم، قادمة من دولة توجو، بعد خوض المباراة الرابعة في إطار مباريات المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون ، والتي جمعته مع منتخب توجو ، وفاز المنتخب القومي بثلاثة اهداف مقابل هدف.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على استقبال بعثة المنتخب في مطار القاهرة الدولي، فور وصولهم على متن طائرة خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران.

تم إنهاء إجراءات وصول بعثة المنتخب، من خلال صالة 4 بالمطار المخصصة للطائرات الخاصة ، من قبل فريق من العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي وشركة مصر للطيران وتحت اشراف اللواء اشرف حافظ مدير مبني الركاب رقم 1 بالمطار .

وفاز منتخب مصر على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التي جمعتهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

بعثة المنتخب منتخب مصر وزير الرياضة أشرف صبحي مطار القاهرة

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