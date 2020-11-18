اليوم.. "صيدلة حلوان" تنظم مؤتمر "التحديات العالمية والتأثير الصيدلي"

تنظم كلية الصيدلة بجامعة حلوان، اليوم الأربعاء، مؤتمرها الدولي الرابع تحت عنوان "التحديات العالمية والتأثير الصيدلي"، والذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة إيمان حجاج القائم بعمل عميد الكلية، ويرأس أعمال المؤتمر الدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يستضيف المؤتمر عددًا من الباحثين المرموقين من كل من أمريكا، كندا، فرنسا، استراليا، اليابان، موريشيوس.

ويهدف المؤتمر إلي توفير منصة لعرض أحدث ما توصلت إليه الأبحاث الصيدلانية لدعم تبادل الخبرات بين الباحثين، حيث يناقش المؤتمر عدد من المحاور مثل أحدث الطرق في علاج السرطان، استخدم تقنيات النانو تكنولوجي في علاج الأمراض، علاج الأمراض العصبية، وعلاج الإصابات الفيروسية مثل كورونا فيروس و الالتهاب الكبدي الوبائي سي.

تبدأ فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة العاشرة، وتستمر حتى الخميس الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢٠ بمقر المجمع العلمي للفنون والثقافة بجامعة حلوان.