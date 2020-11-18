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اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان العسل المصري بحديقة الأورمان

03:00 ص الأربعاء 18 نوفمبر 2020
اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان العسل المصري بحديقة الأورمان

حديقة الأورمان

كتب - أحمد مسعد:

تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، مهرجان العسل المصري في نسخته الثانية، والذي ينظمه اتحاد النحالين العرب، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتستمر فعالياته بداية من اليوم الأربعاء، ولمدة 5 أيام.

ومن المقرر أن يتم الافتتاح في الساعة العاشرة والنصف صباحًا، بحضور قيادات الوزارة.

ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 100 عارض يمثلون أهم شركات نحل العسل في مصر والمهتمين بصناعة وتربية وتصدير نحل العسل ومنتجاته المختلفة، لعرض منتجاتهم، والبيع للجمهور بأسعار مخفضة.

كما يتضمن المهرجان ورش عمل وتدريب يومية، للنهوض بصناعة العسل في مصر، فضلاً عن فقرات فنية ومسابقات ترفيهية تثقيفية ذات جوائز.

ويتضمن المهرجان حلقات نقاشية لأهم ما يواجه النحالين من مشكلات وعرض أنسب الحلول وآليات تنفيذها لدعم هذه الصناعة الحيوية، وزيادة الصادرات.

حديقة الأورمان مهرجان العسل المصري وزارة الزراعة السيد القصير

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