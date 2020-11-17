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"دينية النواب" تستنكر إنشاء مستوطنات جديدة في القدس

11:36 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
"دينية النواب" تستنكر إنشاء مستوطنات جديدة في القدس

مجلس النواب

استنكرت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، قرار إسرائيل بطرح عطاءات لإنشاء وحدات استيطانية جديدة قرب مدينة القدس بهدف تغيير الواقع السكاني والعبث بالهوية الفلسطينية الأصلية.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تدين هذه القرارات الباطلة، والتي تشكل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولى وهيئاته بموقف حاسم لوقف الاستيطان الإسرائيلي بدولة فلسطين الشقيقة، والقيام بواجباتهم ومسئولياتهم الدولية والقانونية والأخلاقية في وقف هذه القرارات التي تسعى لتغيير الهوية الديموجرافية على الأراضي الفلسطينية العربية

مجلس النواب لجنة الشؤون الدينية والأوقاف القدس إسرائيل وحدات استيطانية

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